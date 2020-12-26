Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 12 kilo 152 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 ile 25 Aralık’ta ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Avcılar, Esenyurt, Fatih, Pendik, Sancaktepe ve Zeytinburnu ilçelerindeki operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 kilo 800 gram likit metamfetamin, 3 kilo 101 gram kristal metamfetamin, 369 gram esrar, 360 gram afyon sakızı, 156 gram sentetik kannabinoid, 8 gram kokain, 819 adet sentetik ecza, 2 adet captagon, 1 adet ecstasy hap, 3 Litre aseton ve 26 bin 710 TL ile 281 bin dolar ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu suçundan arama kararı bulunan şüpheliler N.Ü., O.D., Y.E.Ş., ve U.K. operasyonda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Güngören, Maltepe, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve Şişli ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 211 gram metamfetamin, 105 gram skunk, 34 gram esrar, 7 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin, 6 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 3 bin 700 TL ile 850 dolar ele geçirildi.

İl genelinde yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 12 kilo 152 gram uyuşturucu madde ile 3 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildi.