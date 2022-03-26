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Sokaktaki otomobilleri çizen afacan çocuk, güvenlik kamerasına yakalandı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde küçük bir çocuğun elinde bulunan sert cisimle 9’dan fazla otomobili çizdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Sokaktaki otomobilleri çizen afacan çocuk, güvenlik kamerasına yakalandı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde küçük bir çocuğun elinde bulunan sert cisimle 9’dan fazla otomobili çizdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesinde meydana geldi. Otomobillerinin yanına gelen sahipleri, yan taraflarının çizildiğini fark etti. Araç sahipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde 8 yaşlarındaki bir çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini gördü. Ufak çocuğun otomobilleri çizmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Görüntülerde çocuğun etrafı kolaçan ederek park halindeki otomobilleri elindeki sert cisimle çizmesi yer alıyor.

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