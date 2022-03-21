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Sollama yapmak isterken aydınlatma direğine çarptı

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Arnavutköy-Hadımköy yolunda sollama yapmak isteyen araç önündeki araca çarptı. Kazada toprak alana savrulan araç, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sollama yapmak isterken aydınlatma direğine çarptı
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Arnavutköy-Hadımköy yolunda sollama yapmak isteyen araç önündeki araca çarptı. Kazada toprak alana savrulan araç, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Arnavutköy - Hadımköy yolu Hacımaşlı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 07 APL 277 plakalı aracın sürücüsü Erkan B., önünde seyreden Tuğba Ç. yönetimindeki 34 AR 5810 plakalı aracı sollamak istedi. Sollamaya çalıştığı otomobile çarpan 07 APL 277 plakalı otomobil, toprak alana savruldu. Sürücü Erkan B., aydınlatma direğine çarparak aracı durdurdu. Araçta bulunan Erkan B. Ve Mert T. yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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