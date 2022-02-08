Sosyal medya hesaplarını çalıp binlerce liralık vurgun yapan şebekeye İstanbul merkezli 13 ilde operasyon: 37 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren ve mağdur kişilerin arkadaşlarını bir ‘borsa’ uygulaması üzerinden yüklü miktarda para vaadiyle vurgun yapan şebeke çökertildi. 3 milyon liraya yakın vurgunun ortaya çıkarıldığı ve siber polisince düzenlenen operasyonlarda aranan 37 şüphelinin büyük bir kısmının yakalandığı belirtildi.