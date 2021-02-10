Sosyal medyadaki “Polis tehdit etti: Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor” başlıklı video gerçek dışı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polisin emniyette çektiği iddiasıyla dezenformasyon içerikli videoyu sosyal medyada yayınlayan “figüran”, düzenlenen operasyonda Sultangazi’de yakalandı. Video içeriğinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirken, videonun dezenfektan görevlisi olan bir kişinin, figüran olarak çalıştığı dizinin setinde çekildiği orta çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin, iddiaya göre emniyette çektiği öne sürülen yalan videoda nezarethaneleri göstererek, "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" paylaşımı yapıldı. Paylaşılan dezenformasyon içerikli video üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın aslını ortaya koydu.

Olayla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, söz konusu videoyu çekerek sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen M.D.’nin bugün Sultangazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde ‘Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor’ ve ‘Polisten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosu başlığıyla bazı basın yayın kuruluşlarında, sosyal medyada yer alan video ile ilgili yapılan incelemede;

Bahse konu videoyu çekerek sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen M.D. isimli şahıs 10 Şubat 2021 tarihinde Sultangazi ilçesinde görevlilerimizce yakalanmıştır. M.D. isimli şahsın alınan ifadesinde; videoyu dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalışmakta olduğu bir dizinin çekimlerinin yapıldığı Ümraniye ilçesinde bulunan bir film platosunda yaklaşık olarak 1 ay kadar önce çektiğini, videonun çekildiği esnada Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir olayın bulunmadığını, Boğaziçi Üniversitesi olaylarının gündem olmasının ardından sosyal medyada ve bazı tv kanallarında ’Katil Polis’ vb. paylaşımların yapılması ve bahse konu olaylara çeşitli terör örgütü yandaşlarının da katılım sağladığını öğrenmesi üzerine tepki olarak bu videoyu üzerine yazı ve fon müziği ekleyerek sosyal medya hesabında paylaştığını beyan etmiştir. Ayrıca yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bu isimde görevli bir polis memuru bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.