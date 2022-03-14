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Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı

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İstanbul’da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı
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İstanbul’da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan zanlının yakalanması için çalışma başlatmış, "Toplu alımlarda indirim", “Her iki yakada da servisimiz vardır” şeklinde paylaşımlarda bulunan zanlının Fatih Silivrikapı’da saklandığı adresi takibe almıştı. Polis ekipleri, evden çıkan şüpheli bir şahsı durdurarak üst araması yapmış ve üzerinde iki parça halinde 6 gram narkotik ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirmişti. Eve düzenlenen operasyonda ise bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.H.K ve D.B.İ isimli şüphelilerin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

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