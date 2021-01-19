Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandı, o anlar kamerada

Esenyurt’ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
“Karşı koydum ve içeride arbede yaşandı”
O anları anlatan dükkan sahibi, “İş yerinde oturuyordum. Bir baktım içeriye biri girdi telefon sordu bana bende var dedim. 5 dakika sonra iki kişi olarak geri geldiler. İçeriye silahla girip “Çıkar paraları, telefonları” dedi. Bende karşı koydum ve içeride arbede yaşandı. Bir tanesini iş yerinde içeriye sıkıştırdım diğeri ise tezgah üzerindeki telefonları aldı ve kaçmaya başladı. Sonra peşinden koşarak hırsızı yakaladım. Diğeri ise geldiğimizde kaçmıştı. Sanırım silah kuru sıkıydı ancak 3-4 el ateş etti. Para alamadılar ama, telefon olarak zararım var” dedi.Kaçan soyguncu ise Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından çaldığı telefonlarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlıların, 15 Ocak’ta başka bir telefoncuyu soyduğu öğrenildi.