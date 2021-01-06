Spor arabayla drift yapan zanlı gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 11:39

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, Silivri İlter Bulvarı üzerinde spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 34 SBA 73 plakalı araç sürücüsü Harun K. ekiplerce kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 6 bin 141 TL idari para ceza uygulandı. Harun K.’nın aynı ihlali son bir yıl içerisinde 2 kez yapması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi. Harun K., hakkında adli işlem yapılmak üzere Selimpaşa Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.