Su alan gemiden personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde su almaya başlayan gemideki 21 personel tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Altınova Tersaneler Bölgesinde kurulu bulunan Hatsan Tersanesi’nde bağlı bulunan "Ahmet Önel" adlı geminin su almaya başladığı ve batma tehlikesi olduğu bildirilmesi üzerine Bakanlığımızca gerekli koordinasyon sağlanmış, 21 personelin tahliyesi sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır” denildi.