Su birikintisine girerek kontrolden çıkan lüks otomobil elektrik direğine çarptı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde su birikintisine giren lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğin üzerine devrildiği otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif şekilde atlattı.

Kaza, Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Sapanca istikametinde ilerlemekte olan A.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka lüks otomobil, su birikintisine girerek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Direğin üzerine devrildiği otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif şekilde atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.