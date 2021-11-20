Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Beyoğlu Caddesi’nde kazaya karışan otomobil su kanalına uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altıeylül ilçesinin en hareketli caddesi olan Beyoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Avukatlar Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne çıkan bir araç, 10 EY 994 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrasında 10 EY 994 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü. Olay sonrasında cadde üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar su kanalına düşen araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası oluşan meraklı kalabalığı polisin dağıtmakta zorlandığı görüldü.