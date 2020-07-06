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Su sorunu yaşanan Şile’de vatandaşların bidonlu su kuyruğu

ŞİLE’DE BİRKAÇ GÜNDÜR YAŞANAN SU SORUNU NEDENİYLE VATANDAŞLAR İSKİ TANKERİNDEN BİDONLARA SU DOLDURMAK ZORUNDA KALDI. SULARININ AKMADIĞINI VE GÜN AŞIRI KESİNTİLER OLDUĞUNU BELİRTEN ŞİLELİ VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İBB’YE TEPKİ GÖSTERDİ. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK DA SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA SU SORUNUNA DEĞİNEREK, AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU’NA “İYİ SEYİRLER” DEDİ.

Su sorunu yaşanan Şile’de vatandaşların bidonlu su kuyruğu

Şile’de birkaç gündür yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşlar İSKİ tankerinden bidonlara su doldurmak zorunda kaldı. Sularının akmadığını ve gün aşırı kesintiler olduğunu belirten Şileli vatandaşlar sosyal medya üzerinden İBB’ye tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda su sorununa değinerek, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na “iyi seyirler” dedi.

Şile’de iddiaya göre birkaç gündür bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Musluklarından su akmayan Şile halkı çareyi su tankerinden bidonlara su doldurmakta buldu. İBB ve İSKİ’ye tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden, su tankeri önünde bidonlarla bekleyen vatandaşların fotoğrafını paylaştı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Şile’deki su sorununa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Varank yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e göndermede bulunarak, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul’da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" dedi.

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