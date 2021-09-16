Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Lideri cezaevinde tutuklu bulunan silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eylemlerde bulundukları ileri sürülen ve elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S.’nin yaptığı belirtilmişti. Polisiye soruşturmaya ilişkin suç örgütünün yargılandığı davada sanıklara ceza verilirken, 20 sanıklı davada kararını veren mahkeme örgüt ele başı Emrah S.’yi müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.