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Suçluların korkulu rüyası: ‘Dron Filosu’

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Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğünün ‘Dron Filosu’ destekli operasyonunda 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Suçluların korkulu rüyası: ‘Dron Filosu’
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Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğünün ‘Dron Filosu’ destekli operasyonunda 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından açıklanan ‘Dron Filosu’ şehirdeki operasyonlarda kullanılmaya başlanıldı. Suçluların adeta korkulu rüyası haline gelen dronlar ile ilk başarılı operasyona imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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Şüphelilerin saklandıkları adresler ayrı ayrı tespit edildikten sonra eş zamanlı olarak ‘Dron Filosu’ destekli gerçekleştirilen operasyonda; G.K., A.B., F.Y., T.T., A.C., G.K., M.R.C., S.B. ve T.B. isimli 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 9 şahıs yakalandı. Operasyon sonrasında şahıslar cezaevine gönderildi.

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