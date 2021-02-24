Süleyman Soylu’ya hakaret eden şüpheli, “öfke kontrolü” seminerine katılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında ’öfke kontrolü’ seminerine katılması şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan S.E. gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Özür diliyorum”

Şüpheli S.E. ifadesinde bir asansör firmasında lojistik işi yaptığını söyleyerek, “Söz konusu paylaşımı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Ben 12-13 yıldır alkol bağımlısıyım. Alkol bağımlılığına ilişkin tedavi görmemekteyim fakat sinir hastalığına ilişkin psikiyatri bölümünde tedavi görüyorum ve ilaç kullanıyorum. Gündelik hayatımda öfkemi kontrol eden biri değilim. Ben bir şehit yakınıyım. Bu nedenle devlete ve kişilere hakaret etme kastım olamaz. Devlet büyüklerimden ve özellikle Süleyman Soylu’dan özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

‘Öfke kontrolü’ seminerine katılması şeklinde adli kontrol kararı

Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan tarafından ifadesi alınan şüpheli, ‘öfke kontrol seminer programına katılması’ şeklinde adli kontrol kararı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme savcılığın talebini kabul etti. Şüpheli S.E. hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu yerde en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü konulu seminer ve seanslara katılması şeklinde adli kontrol kararı verildi. Öte yandan şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.