Sultanahmet Meydanı’nda drone ile denetim

Polis ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda korona virüse karşı drone ile denetim yaptı. Kurallara uymayan vatandaşlar drone ile farklı dillerde uyarıldı.

Türkiye genelinde korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Polis ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlara yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar drone ile farklı dillerde uyarıldı. Çevredeki vatandaşların büyük bir kısmının ise korona virüs tedbirlerine uyduğu görüldü.