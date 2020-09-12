banner3088

Sultanahmet Meydanı’nda drone ile denetim

Polis ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda korona virüse karşı drone ile denetim yaptı. Kurallara uymayan vatandaşlar drone ile farklı dillerde uyarıldı.

Sultanahmet Meydanı’nda drone ile denetim

Polis ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda korona virüse karşı drone ile denetim yaptı. Kurallara uymayan vatandaşlar drone ile farklı dillerde uyarıldı.

Türkiye genelinde korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Polis ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlara yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar drone ile farklı dillerde uyarıldı. Çevredeki vatandaşların büyük bir kısmının ise korona virüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tansu Çiller 12 Eylül...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tansu Çiller 12 Eylül...
  1. POLİTİKA

banner3196

banner3552

banner3212