Sultanbeyli’de 3 katlı fabrikada gece yarısı korkutan yangın

Gece saatlerinde Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir gıda sanayi makineleri üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Camlardan yükselen siyah dumanları fark eden çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik görevlileri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi olay yerine sevk edildi. Fabrika içerisinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerini seferber etti

Yangın, Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi, Belde Sokak üzerinde bulunan gıda sanayi makineleri üretim tesisinde meydana geldi. Yangının ihbarı üzerine belirtilen adrese Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri gelerek yangına dört koldan müdahale etti. Yoğun dumana rağmen yangının kaynağını kısa sürede bularak kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın bölgesine tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Üç katlı binanın ikinci katında bulunan imalat bölümünde çıkan yangının neden çıktığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.