Sultanbeyli, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı üstünde bulunan 5 katlı binanın boş olan 5’inci katındaki çatı kısmı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Boş olan binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.
Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
İSTANBUL (İHA) - SULTANBEYLİ'DE GECE YARISI 5 KATLI BİNANIN BOŞ OLAN ÇATI KATI ALEVLERE TESLİM OLDU. YÜKSELEN ALEVLERİ FARK EDEN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE YANGIN YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE EDEREK KONTROL ALTINA ALDI.
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