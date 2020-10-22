Sultanbeyli’de buzdolabı hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir iş yerinden su arıtma cihazı, soba, buzdolabı, tost makinesi çalındı. Hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıkarken, yakalanan şüpheli şahıs serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Mobil Park görevlileri yaptıkları çalışmalarda elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde bahse konu olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli Serhat E. (19) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın çalmış olduğu eşyalardan buzdolabını bir hurdacı dükkanına emaneten bıraktığı, diğer malzemeleri ise sattığı tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “iş yerinden hırsızlık ve “açıktan hırsızlık” suçlarından işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.