Sultanbeyli’de düğün salonunda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli’de bir düğün salonunun kantin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen düğün salonu sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aziz Gülmemiş isimli bir vatandaş, “Biz kolileri asansöre yüklüyorduk. Binadan duman çıktığını gördük. Ben yukarıya çıkıp tekme attım kapıya. 4-5 kişi zor kırdık kapıyı. Sonra itfaiye ekipleri gelerek dumandan etkilenen vatandaşı aldılar. Hastaneye götürdüler. Galiba elektrik kontağından çıkmış” dedi. Alt katta çalıştıklarını söyleyen Mehmet Nazlı ise, “Duyar duymaz koştuk biz de. Kantin bölümünde yangın çıkmış. Geldiğimizde itfaiye ekipleri buradaydı. İçeride düğün salonunun sorumlusu varmış. Dumandan zehirlenmiş, ambulansla hastaneye götürdüler. Yangını söndürdüler” diye konuştu.