Sultanbeyli’de elektrikli battaniyeden çıkan yangın paniğe neden oldu

Sultanbeyli’de bir apartman dairesinde elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabahın erken saatlerinde Sultanbeyli’de Abdurrahmangazi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın zemin katında bulunan evde sabahın erken saatlerinde elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören mahalle sakini Ahmet Şahin, "Ben işten yeni geldiğim sırada komşunun evinde yangın çıkmış. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.