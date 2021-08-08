Sultanbeyli’de geri dönüşüm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arka sokağında geri dönüştürülmek üzere toplanan küvet atıklarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken, yangının şüpheli bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia edildi.
Öte yandan görgü tanıkları tarafından yangının şüpheli bir şahsın attığı yanıcı cisimle çıktığı iddia edildi.Yangının görgü tanığı İsmail Kayaoğlu, “Karşıdan havai fişek tarzı iki tane cisim atılıyor. Ve fabrikanın deposuna düşüyor gördüğünüz üzere. Fabrikanın deposuna düştükten sonra hemen saniyeler içerisinde alevlere teslim oluyor. O sırada hemen itfaiye aradım ama inanılmaz derecede hemen çoğaldı. 16.20 sıralarında oldu. Ve yangın o şekilde oluştu. Atan kişiler kaçtılar. Zaten uzaktan gördüğüm için teyit de edemedim kişileri” dedi.