Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
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