Sultanbeyli’de İETT otobüsü şoförünü darp eden şahıslar yakalandı

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile maddi hasarlı kazaya karışan panelvan minibüsün sürücüsü ve beraberindeki şahıslar, İETT otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde tekme ve yumruklarla darp etti. Otobüs şoförünün darp edilerek burnunun kırıldığı olayla ilgili 3 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında Sultanbeyli’de yaşandı. 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin G., Sultanbeyli’de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada 34 EF 3768 plakalı panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı. Kaza nedeniyle taraflar tutanak tutacakları sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile İETT şoförü Sezgin G., T.A.(31), H.A.(28) ve yaşı küçük Y.A.(16) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Hastanede yapılan tedavisinde burnunun kırıldığı anlaşılan şoföre 10 gün iş göremez raporu verildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, T.A.(31), H.A.(28) ve yaşı küçük Y.A.(16) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “kasten yaralama - hakaret” suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.