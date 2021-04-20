Sultanbeyli’de kahvehaneye korona baskını kamerada

Sultanbeyli’de açık olduğu belirlenen bir kahvehaneye baskın yapıldı. Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı ve yasağa rağmen iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 46 kişiye toplam 159 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.
Baskın görüntüsü kameradaPolis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenlenen baskın kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içeridekilerin masada oyun oynadıkları görülüyor. Oyun masasında basılan şahıslar polisin içeri girmesiyle büyük bir şok yaşıyorlar.