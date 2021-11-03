Sultanbeyli’de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada

Sultanbeyli’de otomobillerin kırmızı ışıkta durduğu sırada yolun ortasında drift yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bir otomobil sürücüsü, akan trafiğin kırmızı ışıkta durduğu sırada dirft atmaya başladı.

Dört yol ağzında tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar, trafikte olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.