Sultanbeyli’de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada

Sultanbeyli’de otomobillerin kırmızı ışıkta durduğu sırada yolun ortasında drift yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli’de kırmızı ışıkta drift terörü kamerada
banner3909
banner4336

Sultanbeyli’de otomobillerin kırmızı ışıkta durduğu sırada yolun ortasında drift yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bir otomobil sürücüsü, akan trafiğin kırmızı ışıkta durduğu sırada dirft atmaya başladı.

Dört yol ağzında tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar, trafikte olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4321

banner3841