Sultanbeyli’de organize akü hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonda aküleri çalan 2 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların iş bölüşümü yaparak aküleri organize bir şekilde çalması dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Sultanbeyli’de Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliye işiyle uğraşan Ferudun Ayırkan kamyonunu evinin önüne park etti. Ayırkan evindeyken, yürüyerek olay yerine gelen şüpheli bir kişi park halindeki kamyonun üzerine takılı bulunan 2 aküyü yerinden söktü. Aküleri sokağın başına taşıyan hırsızın işareti sonrası, olay yerine otomobille başka bir hırsız geldi. Aküleri hızlıca otomobilin bagajına yerleştiren hırsızlar sür’atle olay yerinden uzaklaştı. Güpegündüz sokak ortasındaki organize hırsızlık anı apartman binasının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Gündüz vakti aküleri çaldılar”

Akülerinin çalındığını belirten Ferudun Ayırkan, ”Sabah saatlerinde şoförümüz beni arayarak kamyonun akülerinin çalındığını söyledi. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğimde, şüpheli hırsız sabah saatlerinde rahat tavırlarla aküleri çalıyor. Şüphelinin İşareti sonrası başka bir şüpheli şahıs otomobille geliyor. Aküleri bagaja koyduktan sonra hızla uzaklaşıyorlar. Görüntülerde birçok akü görülüyor. Mahallede başka arkadaşlarında aküleri çalınmış, bunlar bir şebeke. Yetkililerden hırsızların yakalanması konusunda yardım istiyoruz” diye konuştu.