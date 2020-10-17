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Sultanbeyli’de otomobil çarpan üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu kamerada

SULTANBEYLİ’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÜÇ KIZ ÇOCUĞUNA ÇARPTI. KIZ ÇOCUKLARI ÇARPMANIN ETKİSİYLE PARK HALİNDE OLAN KAMYONUN ALTINA GİRDİ. ÜÇ KIZ ÇOCUĞUNUN ŞANS ESERİ KURTULUŞU GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Sultanbeyli’de otomobil çarpan üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu kamerada

Sultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Kız çocukları çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi. Üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kardeşler, park halinde olan kamyonun altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yürekleri ağıza getiren kaza sonrası kardeşlerden ikisi kazadan burnu dahi kanamadan kurtulurken, diğer kardeşleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki esnaflar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan kız çocuğuna müdahale ederek diğer 2 kız çocuğunun sağlık kontrolünü sağladı. Hafif yaralanan kız çocuğunun annesi bir an olsun evladının yanından ayrılmazken 3 kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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