Sultanbeyli’de otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Sultanbeyli’de ana yola kontrolsüzce giren bir otomobil, seyir halinde olan taksi ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, sürücünün yerine kazayı üstlenen bir şahıs ile polisler arasında tartışma yaşandı.
Öte yandan kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan başka bir şahıs ise olay yerinden uzaklaşan kişinin yerine kazayı üstlendi. Kazayı üstlenen şahıs ile olay yerindeki polisler arasında bir süreliğine tartışma yaşandı.Olaya tanık olan Rauf Can, “Balkonda oturuyordum, bomba patlar gibi bir gürültü duydum. Ticari taksi otomobile çarparak çöp konteynerine çarptı. O esnada yaralılar oldu. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralıları ambulansla götürdüler” dedi.