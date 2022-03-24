Sultanbeyli’de park halindeki araçlara dadanan ‘akü hırsızları’na operasyon

Sultanbeyli’de 1 ay içerisinde 5 otomobilden akü, 2 otomobilden de telefon ve benzeri kişisel eşyalar çalan şahısları yakalamak için polis çalışma başlattı. Kiralık araç ile gelerek aküyü çaldıkları, çaldıkları aküyü de kamyonet tipi araca yükleyip kaçtıkları anlaşılan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarının failleri olan 3 kişi yakalanırken, 22 adet çalıntı akü de ele geçirildi.

2022 yılında son 1 ay içerisinde Sultanbeyli’de Mehmet Akif Mahallesinde park halindeki 5 otodan akü çalınması, 2 otomobilden de telefon ve benzeri kişisel eşyaların çalınması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların olay yerine kiralık bir araçla geldiği, araçtan aküyü aldıktan sonra kamyonet tipi başka bir araca yükledikleri, sonra olay yerinden uzaklaştıkları ve aküleri sattıkları anlaşıldı.

22 çalıntı akü ele geçirildi

Çalışmaların devamında, kiralık aracın plakası tespit edilmesiyle, olayları gerçekleştirdiği belirlenen Y.E.E. isimli şahıs olayda kullanılan araçla birlikte Sancaktepe ilçesinde yakalandı. Diğer şüpheliler Y.E.Y. ve İ.K. isimli şahıslar ise Sultanbeyli ilçesinde 22 Mart Salı günü polislerce yakalandı. Şahısların aküleri sattığı M.A. isimli şahıs da aynı gün iş yerinde yakalandı. Adreste yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 22 adet akü ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan M.A. hakkında “suç eşyasını satın alma” suçundan adli işlem yapıldı. M.A. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. “Otodan hırsızlık” suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından, 23 Mart tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan; Y.E.Y. ve İ.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Y.E.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.