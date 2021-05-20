Sultanbeyli’de pazarcıların meydan savaşında 14 gözaltı

İstanbul Sultanbeyli’de pazarcı esnafı arasında meydan savaşını andıran kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Pazarda fiyatlar yüzünden çıkan kavgada birbirlerine taş ve sopalarla saldıran esnafın ise konuyu tatlıya bağlayarak barıştığı ifade edildi.
“Taraflar bir araya gelerek barıştı”
Sultanbeyli Pazarcılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çilek olay anına ilişkin olarak, “Zabıta ve polis ekiplerimizle birlikte bizlerde olay yerindeydik. İki pazarcı arkadaşımız arasında fiyatlar üzerinden tartışma çıkmış. Olay üzerine kavga çıkınca polis ekipleri duruma müdahale etti. Polis ekiplerimiz görevleri gereği kavgaya karışanları alarak karakola götürdü. Olay sonunda ise taraflar barıştı” dedi.Sultanbeyli Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Muhtullah Koca ise, Aynı malı satan taraflardan biri fiyatı düşük verince aralarında kavga çıkmış. İki genç kardeşimiz tartışmış. Diğer arkadaşlarda araya girmiş. Polis ekipleri de arkadaşları gözaltına aldı. İfadelerini aldıktan sonra da serbest bırakacaktır” diye konuştu.