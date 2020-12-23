Sultanbeyli’de polis ekiplerinden droneli korona denetimi

Korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanında polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde, belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca Kent Meydanında sigara içme yasağına uyulup uyulmadığı da denetlendi.
Sultanbeyli’de yapılan denetim hakkında bilgi veren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, “Sultanbeyli’de Kent Meydanı daha yoğun. Tüm esnaflarımız denetlenmekte ama bu pandemi kurallarıyla ilgili il ve ilçe Hıfzıssıhha kurularında alınan kararların uygulanmasına istinaden 12 - 24 saat esasına göre arkadaşlarımız denetim yapmakta. Maske, mesafe, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kurallara riayet etmeyenlerle ilgili denetim yapılmakta. Kurallara uymayanlarla ilgili idari yaptırım kararları uygulanmaktadır” dedi.
Kalabalık alanlarda getirilen sigara içme yasağı nedeniyle Sultanbeyli’de Kent Meydanı, Merkez Camii Meydanı, Abdurrahmangazi Camii Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı, tüm otobüs durakları ile pazar yerlerinde drone ile denetimler devamlı yapılıyor.Öte yandan, 11 Mart tarihinden 22 Aralık 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 291 kişi ve 103 işletmeye toplam 8 milyon 271 bin 258 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.