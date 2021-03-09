Sultanbeyli’de uyuşturucu tacirlerine ve suçlulara göz açtırılmıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Metin Kubilay’ın talimatı ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı operasyonları sonucunda Sultanbeyli’de uyuşturucu madde satanlara ve kanunlara aykırı hareket edenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Sultanbeyli’de polis ekipleri tarafından başta uyuşturucu olmak üzere çok sayıda farklı suçlardan aranan şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak çabasıyla yürütülen çalışmalar ise hız kesmeden yürütülmeye devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadele 106 şüpheli yakalandı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 66 operasyonda 106 şüpheli şahıs gözaltına alınırken bin 519,6 gram uyuşturucu madde ve 22 adet hap ele geçirildi.

2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında Sultanbeyli’de yürütülen çalışmalar sonucunda evden hırsızlık şüphelisi 34 şahıs, iş yerinden hırsızlık şüphelisi 12 şahıs, oto hırsızlığı şüphelisi 6 şahıs, otodan hırsızlık şüphelisi 22 şahıs ve gasp şüphelisi 16 şahıs olmak üzere toplamda 90 şüpheli şahıs göz altına alınmış ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında Sultanbeyli’de yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 13 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 11 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında 180 aranan şahıs ile 22 kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalamış ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

“Vatandaşlarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay suçlularla ve özellikle uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele konusunda emniyetimiz en ufak bir aksaklığa müsaade etmeden üzerlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedirler. Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde birçok suçlu adalete teslim edildi. İlçemizde suçlularla mücadelemiz kararlıkla devam edecektir” diye konuştu.