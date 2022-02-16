Sultanbeyli’de yayalar, kazada savrulan araçtan kıl payı kurtuldular

Sultanbeyli’de hızla ilerleyen otomobil sürücüsü önünde duran otomobile çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil kaldırıma çıkıp yoldaki demir mantarları kırdı. Otomobilin hızla savrulduğu esnada yoldaki 3 yaya, aracın kendilerini teğet geçmesiyle adeta kıl payı ölümden kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametine hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil önce yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı ardından dönerek demir mantarları kırdı. Hızla savrulan otomobilin o esnada yürüyen 3 yayanın yanından savrularak geçti. Otomobilin yanlarından teğet geçtiği 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Doğukan Kiat,”Tünelden araç çok hızlı bir şekilde çıktı. Burada yayayalar vardı. Çapmanın etkisiyle araç kaldırıma fırladı. Burada her gün kaza oluyor ,yayalar kıl payı kurtardı. Yolun boş olması bir faciayı önledi. O esnada 3 tane yaya vardı kıl payı kurtuldular. Kazada 3 araç hasar aldı.” şeklinde konuştu.

Olay yerinde esnaf olan Müşerref Batuman,”Kaza anını görmedim ama her gün burada 3-5 kişi araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği için esnaf olarak biz şikayetçiyiz. Gördüğünüz gibi araç neredeyse takla atacak duruma gelmiş” ifadelerine yer verdi.