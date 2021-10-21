Sultanbeyli’de yolun karşısına geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Sultanbeyli’de yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralanan adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Sultanbeyli’de yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralanan adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Bosna Bulvarında yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam iddiaya göre yola dikkatsiz şekilde adım attı. O sırada seyir halinde olan otomobil, yaşlı adama çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaşlı adama sağlık ekipleri kaza yerinde müdahalede bulundu. Yaralanan yaşlı adam ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

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