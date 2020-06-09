banner3088

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211