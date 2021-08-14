Sultangazi Kent Ormanı’nda korkutan yangın

Sultangazi Kent Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangını evinin penceresinden gören bir vatandaş ise yangın söndürme tüpü ile ormana gelerek yangına müdahale etti.
‘Yangını evden görünce koştum’
Evden yükselen dumanları gören Yaşar Gün, “Evden dumanları gördüm. Annem rahatsızdı. Ona börek almaya gitmiştim. Balkonda çay içiyordum. Oradan baktığımda dumanları gördüm. Baktım iyice hızlanmaya başladı. Arkadaşlar koşmaya başladı. Ben de o esnada yangın tüpünü aldım. Geldiğimizde alevler tutuşmaya başlamıştı. Önümüze kimse çıkmadı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye başladık” dedi.Polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni araştırılıyor.