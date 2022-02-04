Sultangazi’de araç takla attı: 1 yaralı

Sultangazi’de seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü refüje çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Sultangazi 50.Yıl Mahallesi, B Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Palabıyık, 34 JP 0406 plakalı aracı ile cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç, takla atarak durabildi. Araç sürücüsü Mert Palabıyık otomobilde sıkışırken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar araç sürücüsü Mert Palabıyık’ı sıkıştığı yerden kurtardı, yaralı sürücüyü olay yerine gelen sağlık ekibine teslim etti. Polis ekipleri kazanın olduğu noktada güvenlik çemberi oluşturdu. Mert Palabıyık ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi, otomobil daha sonra çekici yardımıyla cadde üzerinden alındı.