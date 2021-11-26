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Sultangazi’de baba oğul kavga etti

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Sultangazi’de tartıştığı babasını sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı.

Sultangazi’de baba oğul kavga etti
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Sultangazi’de tartıştığı babasını sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı.

Olay, dün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde, yaşandı. İddiaya göre, saat 21:00 sıralarında baba E.K. ile oğlu R.K. arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada ora bulana bir kadın baba oğulun arasına girerek kavgayı sonlandırma çalıştı. R.K babasını bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı babayı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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