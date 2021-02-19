Sultangazi’de bacağından vurulan kişinin seke seke kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de silahlı saldırıda bacağından vurulan bir kişi seke seke olay yerinden kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 1386. Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bedirhan İşler oturduğu apartmanın içinde daha önceden husumetli olduğu bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan belindeki silahı çıkartarak Bedirhan İşler’e iki el ateş etti. Bacağından vurulan İşler, seke seke olay yerinden kaçmayı başardı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bacağından yaralanan İşler, olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bacağından yaralanan Bedirhan İşler’in sekerek uzaklaştığı görülüyor. Apartmandan çıkan diğer kişinin ise ağır adımlarla ilerlediği görülüyor.