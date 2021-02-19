Sultangazi’de bacağından vurulan kişinin seke seke kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de silahlı saldırıda bacağından vurulan bir kişi seke seke olay yerinden kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bacağından yaralanan İşler, olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı anı kameradaGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bacağından yaralanan Bedirhan İşler’in sekerek uzaklaştığı görülüyor. Apartmandan çıkan diğer kişinin ise ağır adımlarla ilerlediği görülüyor.