Sultangazi’de binanın çatı katında çıkan yangın diğer binalara sıçradı

Sultangazi’de bir binanın çatı katında çıkan yangın diğer binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısını kısa süre içerisinde etkisi altına alan alevler, binanın yanındaki apartmanlara da sıçradı. Yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.