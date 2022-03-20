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Sultangazi’de bir anda alev alan otomobil küle döndü

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İstanbul Sultangazi’de seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevler içinde kalan araç küle döndü.

Sultangazi’de bir anda alev alan otomobil küle döndü
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İstanbul Sultangazi’de seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevler içinde kalan araç küle döndü.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 307. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ayhan İnce, aracının motor kısmından dumanlar yükselmeye başladığını görünce durdu. İnce, kendini araçtan dışarıya atarken, bir anda yükselen alevler otomobilin tamamını sardı. Yangına ilk olarak araç sahibi ve vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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