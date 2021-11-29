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Sultangazi’de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Sultangazi’de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sultangazi’de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Sultangazi’de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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