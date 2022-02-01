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Sultangazi’de boşaltılan binadan kalorifer peteklerini çalmaya çalıştılar

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Sultangazi’de boş binadan kalorifer peteklerini çalmaya kalkışan iki hırsız, kameralara yansıdı.

Sultangazi’de boşaltılan binadan kalorifer peteklerini çalmaya çalıştılar
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Sultangazi’de boş binadan kalorifer peteklerini çalmaya kalkışan iki hırsız, kameralara yansıdı.

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Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya giren iki hırsız, petekleri çalmaya çalıştı. Petekleri olay yerine birlikte geldikleri taksiye yüklemeye çalışan hırsızlar, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Petekleri sokak ortasında bırakan hırsızlar taksiye binerek kaçtı. Bu sırada sokağa inen mahalleli de taksiyi durdurmaya çalıştı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay yerine çağrılan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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