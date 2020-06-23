Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde iki bina arasında oluşan çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi. Vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor.
Gündüz saatlerinde çatlağın oluştuğunu ileri süren bina sakini İbrahim Bozanoğlu, “Gece saat 02.30 sularında büyük bir ses duyduk, deprem oldu zannettik. Güm diye, bir ses geldi, tüm apartman kendimizi attık dışarı. Binalar tahliye edildi ama bize daha net bir bilgi gelmedi. Geceyi nerede geçireceğiz bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle eve gedeceğiz veya bekleyeceğiz sabaha kadar. Tespit yapmasını bekleyeceğiz, yetkili kişilerin bilgisi dahilinde bekleyeceğiz” diye konuştu.
Vatandaşların sokaktaki bekleyişleri sürüyor.