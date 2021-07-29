Sultangazi’de çökme riski ile boşaltılan 2 bina gündüz havadan görüntülendi

Sultangazi’de yanında inşaat kazısı yapılan iki bina dün gece saatlerinde çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Gece saatlerinde korku ve panikle boşaltılan iki bina gündüz drone ile havadan görüntülendi.Dün gece saat 22.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2323.Sokak’ta iki bina arasında bulunan inşaat alanındaki temel kazma çalışması sırasında inşaatın yanındaki bitişik 5 katlı iki binada kayma meydana geldi. Kayma sonrası binadaki dairelerin giriş kapılarında baskı nedeniyle sıkışma yaşandı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşların tamamı gece tahliye edilerek, bina sakinleri otele yerleştirildi. Polis ekipleri bina ve çevresini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemleri aldığı bina gündüz drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan temel kazma çalışması sırasında oluşan kaymaya neden olan kazı sonrası temelin bulunduğu alanın toprak ile kapatıldığı görüldü.