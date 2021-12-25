banner4556

Sultangazi’de elinde taşla hastanede dehşet saçtı

banner4336

Sultangazi’de elinde taşla hastaneye giren bir şahıs, adeta dehşet saçtı. Görevlilerin üzerine yürüyen zanlı, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi’de elinde taşla hastanede dehşet saçtı

Sultangazi’de elinde taşla hastaneye giren bir şahıs, adeta dehşet saçtı. Görevlilerin üzerine yürüyen zanlı, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı. O anlar kameralara yansıdı.

banner4575

Edinilen bilgilere göre, olay, dün Sultangazi’de özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen şahsa güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren zanlı, dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan zanlı, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı. Hastanede dehşet anları kameralara yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bahçelievler’de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki...
Bahçelievler’de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321