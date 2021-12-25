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Sultangazi’de elindeki taşla hastanede dehşet saçtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

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Sultangazi’de elinde taşla hastaneye giren bir şahıs, adeta dehşet saçtı. Görevlilerin üzerine yürüyen zanlı masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi’de elindeki taşla hastanede dehşet saçtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Sultangazi’de elinde taşla hastaneye giren bir şahıs, adeta dehşet saçtı. Görevlilerin üzerine yürüyen zanlı masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı. O anlar kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay dün Sultangazi’de özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre ısınmak için hastaneye girmek isteyen şahsa güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren zanlı, dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masal, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan zanlı, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı. Hastanede dehşet anları kameralara yansıdı.

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