Sultangazi’de fabrika yangını

Sultangazi’de bulunan demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.Sultangazi Habipler Mahallesi Nergis Sokak’ta bulunan demir çelik fabrikasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, yanan fabrikada maddi hasar meydana geldi.