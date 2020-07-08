Sultangazi’de gasp dehşeti

Sultangazi’de maskeli ve silahlı 4 kişi, bankadan 85 bin lira para çeken vatandaşı takip etti. Aracın park etmesini fırsat bilen şüpheliler camı kırarak torpidodaki parayı aldı. Mağdura silah çeken gaspçılar bindikleri araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri Hasan Sevim’i bankadan takip ederek 85 bin lirasını gasp eden 4 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.